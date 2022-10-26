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Sefo, Levent Yüksel ve Kenan Doğulu, 29 Ekim'de coşturacak

MAGAZİN 26.10.2022, 09:45
Sefo, Levent Yüksel ve Kenan Doğulu, 29 Ekim'de coşturacak

Atatürk Orman Çiftliği arazine kurulan konser alanında sevilen alternatif rock müzik grubu Duman’ın konseriyle başlayacak kutlamalarda; Sefo, Levent Yüksel ve Kenan Doğulu hayranlarıyla buluşacak.ANKARA (İGFA) - Başkentte milli bayramların coşkuyla kutlanması için çeşitli programlar düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 99. yılında da birbirinden renkli etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birbirinden ünlü isimler 4 gün boyunca Başkentte sahne alacak.

 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NE SAHNE KURULUYOR

“100. Yıla Doğru Cumhuriyet Yolunda” etkinlikleri 26 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek Duman konseriyle başlayacak. 27 Ekim Perşembe günü Sefo, 28 Ekim Cuma günü Levent Yüksel konserleriyle devam edecek kutlamalar, 29 Ekim Cumartesi günü Kenan Doğulu’nun vereceği konser ile taçlanacak. Sevilen sanatçılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği’nde hayranlarıyla buluşacak.

 PANAYIR KURULACAK

Festival havasında gerçekleşecek etkinlik için Atatürk Orman Çiftliği arazisinde konser alanı oluşturma çalışmaları sürüyor. Alternatif sahne ve ana sahne olmak üzere 2 sahnenin bulunacağı alanda yetişkin ve çocuk oyun alanlarından panayırlara, tanıtım stantlarından çeşitli dinletilere kadar birbirinden renkli birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Alternatif sahnedeki etkinlikler 26 Ekim Çarşamba günü 14.00’te başlayıp, son güne kadar sürecek. Ana sahnede programları ise saat 18.00’de “Cumhuriyet Yolunda” tiyatral gösterisiyle başlayacak, DJ performanslarıyla devam edecek.

 ZAFER ÇARŞISI’NDAN RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK

Atatürk Orman Çiftliği’nde gerçekleşecek etkinliklere katılmak isteyen Ankaralıların ulaşım sıkıntısı çekmemeleri amacıyla; 26-29 Ekim tarihleri arasında 12.00 ile 23.00 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı önünden konser alanına ring seferleri düzenlenecek.

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