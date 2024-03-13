Sefo'dan konserinde yeni müjde
Türkiye'nin sevilen rapçilerinden Sefo, muhteşem sahne şovları eşliğinde unutulmaz bir konsere imza attı.İSTANBUL
Türkiye'nin sevilen rapçilerinden Sefo, muhteşem sahne şovları eşliğinde unutulmaz bir konsere imza attı.İSTANBUL (İGFA)- Sefo'nun enerjisi ve performansıyla dolup taşan Bostancı Gösteri Merkezi, hayranlarını büyüleyen anlarla dolu bir konsere tanıklık etti.
Konserin sürprizlerinden biri, Sefo'nun hayranlarına seslendirdiği yeni şarkısı oldu.
Sefo, konsere damgasını vuran bir başka müjdeyi de hayranlarına verirken, kendisinin 24 şarkılık yeni bir albüm üzerinde çalıştığını müjdeledi.
Konsere katılan hayranlar, Sefo'nun sahne performansıyla büyülenirken, yeni albüm müjdesiyle de büyük bir heyecan yaşadılar.
Bu arada Sefo'nun başarılı kariyerine bir yenisini ekleyeceği bu albümün ne zaman çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
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