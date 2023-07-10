Son Dakika
Sefo bu kez 'İmparator' dedi
MAGAZİN 10.07.2023, 13:19
Son olarak “Araba” adlı şarkısını yayınlayan Sefo, yeni şarkısı 'İmparator' ile dinleyicileri ile buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Sefo’nun, henüz yayınlanmadan sosyal medya ve konserlerde beğeni toplayan “IMPARATOR” şarkısı tüm dijital platformlarda yayına girdi.
“IMPARATOR” şarkısının söz ve bestesi Sefo, düzenlemesi ise Yiğit Alp Fırat DIVXRSE imzası taşıyor.
Sefo’nun yepyeni şarkısına film tadında bir de klip çekildi. Onur Oğuz’un yönetmenliğinde çekilen klipte Sefo eğlenceli görüntüleri ile dikkat çekiyor. Sefo’ya klipte kalabalık bir cast ekibi de eşlik ediyor.
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