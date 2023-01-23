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Sefo Bahçelievler'i salladı
MAGAZİN 23.01.2023, 10:09
Kendine has tarzı, özgün müziği ve hiç dinmeyen enerjisiyle geniş kitlelere ulaşan Sefo, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Şarkıları kadar sahne şovlarıyla da dinleyicilerini mest eden başarılı rapçi, özel tasarım kıyafetiyle de beğenileri toplamayı başardı.
Bahçelievler Yenibosna Stadında gerçekleştirilen konser alanı 50 bin kişiye ev sahipliği yaptı.
Başarılı soundları ve dansçı ekibiyle müzikseverlere muhteşem bir gece yaşatan Sefo'nun bir sonraki konseri sabırsızlıkla bekleniyor.
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