Sefa Ramazan Öztürk'e muhteşem gecede ödül!

Çalışan Gazeteciler Haftası'nda düzenlenen Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın organize ettiği Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinin ilkine toplamda 100 kişi katıldı ve 60 kategoride alanında başarılı isimler ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü Modacı Sefa Ramazan Öztürk,yaptıkları çalışmalarıyla ödülünü Senol İpek ve Esinyum'un elinden aldı. "Yılın en dikkat çeken İş Adamı " ödülüne layık görülen Sefa Ramazan Öztürk Ödül alma heyecanını yaşadı. Gecede şıklığı ile dikkatleri bir anda üzerine çeken Sefa Ramazan Öztürk sahnede ödül alma konuşması yaptı ve herkes ayakta alkışladı.

Ödül gecesinde Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Mor Narpın, Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.