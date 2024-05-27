Sedat Sarıkaya Kariyer Zirvesi'nde ödülünü alacak!
10 yılı aşkın bir süredir Yeniçağrı Gazetesi'nde magazin üzerine yazan ünlü magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya , İstanbul Green Park Otel'de düzenlenecek İş İnsanları ve Kariyer Zirvesi Ödül Töreni'nde "Yılın Başarılı Magazin Sayfası" ödülüne layık görüldü
10 yılı aşkın bir süredir Yeniçağrı Gazetesi'nde magazin üzerine yazan ünlü magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya , İstanbul Green Park Otel'de düzenlenecek İş İnsanları ve Kariyer Zirvesi Ödül Töreni'nde "Yılın Başarılı Magazin Sayfası" ödülüne layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - İş İnsanları ve Kariyer Zirvesi Ödül Töreni gecesinde ünlü isimlerin ödüllerini alması heyecan ile bekleniyor. Basın ve firma sahipleri de ödüllerine bu önemli gecede kavuşacak.Geceyi Bircan Bali ve Gökay Kalaycıoğlu sunacak.
Gazeteci Sedat Sarıkaya, yaptığı açıklamada, "Bu tarz organizasyonların artarak devam etmesi gerekiyor. Sponsor desteklerinin olması da çok önemli. Bu tarz davetler insanların sosyalleşmesinde önemli bir yer tutuyor. Geceyi oluşturan herkesi tebrik ediyorum ve ödül için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
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|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
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