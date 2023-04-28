Son Dakika
Seda Sayan güzelliği için zamanı durdurdu!
MAGAZİN 28.04.2023, 09:54
Güzelliği ve zarafetiyle TV ekranları ve sahnelerin lolitası Seda Sayan için artık zaman durdu.İSTANBUL (İGFA) - Sevenleri ve seyircisine gösterdiği saygı nedeniyle güzelliğini her daim muhafaza eden güzel sanatçı Seda Sayan, kendini yakın dostu güzellik Uzmanı Nuray Yıldız'a emanet etti.
Son teknoloji starslim cihazı ile güzelliğini muhafaza ederken adeta kendisi içinde zamanı durdurdu.
Televizyon ekranları ve sahnelerin yeni barbie bebeği Seda Sayan, zamansız güzelliği ile zirvedeki yerini koruyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Konyaspor
|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
|8. Kayserispor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|29
|29
|16. Giresunspor
|29
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Eyüpspor
|34
|59
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|33
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Keçiörengücü
|33
|50
|10. Bandırmaspor
|32
|50
|11. Boluspor
|32
|48
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Erzurumspor
|32
|33
|14. Altay
|33
|33
|15. Altınordu
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|33
|75
|2. M.City
|31
|73
|3. Newcastle
|32
|62
|4. M. United
|31
|60
|5. Tottenham
|33
|54
|6. Aston Villa
|33
|54
|7. Liverpool
|32
|53
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|32
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|32
|39
|13. Wolves
|34
|37
|14. Bournemouth
|33
|36
|15. West Ham United
|33
|34
|16. Leeds United
|33
|30
|17. Nottingham Forest
|34
|30
|18. Leicester City
|33
|29
|19. Everton
|33
|28
|20. Southampton
|33
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|32
|79
|2. Real Madrid
|32
|68
|3. Atletico Madrid
|31
|63
|4. Real Sociedad
|32
|58
|5. Villarreal
|31
|50
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|31
|46
|8. Osasuna
|32
|44
|9. Rayo Vallecano
|32
|43
|10. Girona
|31
|41
|11. Sevilla
|31
|41
|12. Mallorca
|31
|40
|13. Celta Vigo
|31
|39
|14. Real Valladolid
|31
|35
|15. Almeria
|32
|33
|16. Valencia
|31
|33
|17. Cadiz
|31
|32
|18. Getafe
|31
|31
|19. Espanyol
|31
|28
|20. Elche
|32
|16
Röportaj & Söyleşi Tümü