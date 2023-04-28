Seda Sayan güzelliği için zamanı durdurdu!

Güzelliği ve zarafetiyle TV ekranları ve sahnelerin lolitası Seda Sayan için artık zaman durdu.İSTANBUL (İGFA) - Sevenleri ve seyircisine gösterdiği saygı nedeniyle güzelliğini her daim muhafaza eden güzel sanatçı Seda Sayan, kendini yakın dostu güzellik Uzmanı Nuray Yıldız'a emanet etti.

Son teknoloji starslim cihazı ile güzelliğini muhafaza ederken adeta kendisi içinde zamanı durdurdu.

Televizyon ekranları ve sahnelerin yeni barbie bebeği Seda Sayan, zamansız güzelliği ile zirvedeki yerini koruyor.