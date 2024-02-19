Seda Sayan'dan arabesk şarkı

Son dönemde müzik çalışmalarına ağırlık veren Seda Sayan hayranlarından gelen yoğun istek üzerine stüdyoya girdi ve bir Arabesk klasiği olan ‘Benim Seni Görmem Lazım’ı yorumladı.İSTANBUL (İGFA) - Büyük ilgi gören şarkı kısa sürede sosyal medyada popüler oldu.

Eşi Çağlar Ökten ile ‘Manidar’ ve Alahattin Ergün ile ‘Gör Bak’ adlı şarkıları seslendiren Seda Sayan hayranlarından gelen “Daha çok müzik” isteğine kayıtsız kalmadı ve stüdyoya girdi.

Bugüne dek birçok farklı ismin seslendirdiği Arabesk klasiği ‘Benim Seni Görmem Lazım’ı yeniden yorumladı.

Seda Sayan’ın kendine özgü tarzıyla bambaşka bir havaya soktuğu şarkı kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşımda kullanıldı.

Herkesin ezbere eşlik ettiği, Arabesk ruhunu sonuna kadar hissettiren ‘Benim Seni Görmem Lazım’ Seda Sayan’ın güçlü yorumuyla dinleyenleri duygudan duyguya taşırken, anılarla dolu geçmişe götürürken hüznün tam ortasında bırakıveriyor.

Mahzen Media’dan çıkan şarkı 4K çözünürlüğündeki klibi ve Seda Sayan’ın görüntülerdeki güzelliğiyle de büyük övgü aldı.