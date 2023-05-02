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Seda Sayan'a göbek açtırdı!
MAGAZİN 02.05.2023, 21:50
Yakın dostu güzellik uzmanı Nuray Yıldız ile çalışmalara başlayan ve sonuçta sahnelerin barbie bebeği olarak nitelendirilen Seda Sayan zamanı geri sarmaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - Nuray Yıldız’ın son teknoloji star slim cihazı ile 16 cm incelen güzel sanatçı Seda Sayan, “Hayatımda hiç göbeği açık kıyafet giymedim, Nuray Yıldız sayesinde yaz için gardırobumu göbeği açık kıyafetlerle dolduracağım” dedi.
Sevilen sanatçı Seda Sayan, "Güzelliğinizi güvendiğiniz ellere bırakın. Nuray Yıldız bana göbek açtırdı" ifadesinde bulundu.
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