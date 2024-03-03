Son Dakika
Seda Mete: Kendimi seksi bulmuyorum
MAGAZİN 03.03.2024, 16:29
‘Yanıla Yanıla’ şarkısıyla gündemde olan, sahnelerin aranılan ismi Seda Mete, Posta Gazetesi’nden Uğur Alkapar’a konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Enerji dolu sahne şovlarıyla bilinen Seda Mete, Posta Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.
“Kendini seksi buluyor musun?” sorusuna şöyle cevap veren Mete, "Ben bir şov kadınıyım. Müziğim, yorumculuğum çok önemli ama bir o kadar da göze hitap etmeyi seviyorum. İkisi birbirini çok iyi dengeliyor. Kendimi seksi buluyorum ve bu beni sahnede daha da öteye taşıyor. Asla sesimin önüne geçeceğini düşünmüyorum!” yorumunda bulundu.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|28
|73
|2. Galatasaray
|27
|72
|3. Trabzonspor
|27
|46
|4. Beşiktaş
|27
|46
|5. Kasımpasa
|28
|40
|6. Başakşehir
|28
|39
|7. Rizespor
|28
|39
|8. Sivasspor
|28
|38
|9. Antalyaspor
|27
|35
|10. Kayserispor
|28
|35
|11. Samsunspor
|28
|33
|12. A.Demirspor
|27
|32
|13. Konyaspor
|28
|31
|14. Ankaragücü
|28
|30
|15. Alanyaspor
|27
|30
|16. Hatayspor
|28
|29
|17. Karagümrük
|27
|29
|18. Gaziantep FK
|27
|28
|19. Pendikspor
|28
|26
|20. İstanbulspor
|28
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|25
|61
|2. Göztepe
|25
|50
|3. Kocaelispor
|25
|45
|4. Sakaryaspor
|25
|43
|5. Bodrumspor
|25
|42
|6. Boluspor
|25
|40
|7. Bandırmaspor
|24
|39
|8. Ahlatçı Çorum FK
|24
|38
|9. Gençlerbirliği
|24
|33
|10. Erzurumspor
|25
|31
|11. Keçiörengücü
|25
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Adanaspor
|25
|26
|15. Tuzlaspor
|25
|24
|16. Şanlıurfaspor
|24
|23
|17. Altay
|25
|15
|18. Giresunspor
|25
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|27
|63
|2. M.City
|26
|59
|3. Arsenal
|26
|58
|4. Aston Villa
|27
|55
|5. Tottenham
|26
|50
|6. M. United
|26
|44
|7. West Ham United
|27
|42
|8. Newcastle
|27
|40
|9. Brighton
|27
|39
|10. Wolves
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|27
|35
|13. Bournemouth
|26
|31
|14. Crystal Palace
|27
|28
|15. Brentford
|27
|26
|16. Everton
|27
|25
|17. Nottingham Forest
|27
|24
|18. Luton Town
|26
|20
|19. Burnley
|27
|13
|20. Sheffield United
|26
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|66
|2. Girona
|26
|59
|3. Barcelona
|26
|57
|4. Atletico Madrid
|26
|52
|5. Athletic Bilbao
|26
|49
|6. Real Betis
|26
|42
|7. Real Sociedad
|27
|40
|8. Las Palmas
|27
|37
|9. Valencia
|26
|37
|10. Getafe
|27
|35
|11. Osasuna
|26
|33
|12. Villarreal
|27
|32
|13. Deportivo Alaves
|26
|29
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Rayo Vallecano
|27
|26
|16. Mallorca
|26
|24
|17. Celta Vigo
|27
|24
|18. Cadiz
|27
|19
|19. Granada
|26
|14
|20. Almeria
|27
|9
Röportaj & Söyleşi Tümü