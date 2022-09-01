Seda Bakan ikinci kez anne oldu

Ünlü oyuncu Seda Bakan Erel ile eşi Ali Erel çiftinin bu sabah bebekleri dünyaya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Çift Ela ismini verdikleri ikinci kızlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Doğumu gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Esra Özbaşlı yaptığı açıklamada “Anne Seda Bakan Erel ve bebeğin sağlık durumları gayet iyi. Sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” dedi.