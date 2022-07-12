Seçil Tuna yeni şarkısı için stüdyoya girdi

Antalya’da yaşayan ve yaklaşık 8 ay önce ‘’Rota’’isimli şarkısını yayınlayan ve bu şarkı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Seçil Tuna, yeni şarkısının stüdyo çalışmalarına başladı.ANTALYA (İGFA) - Sanatçı Seçil Tuna, yeni şarkısı için Türkiye’nin en büyük aranjörlerinden biri olan sürpriz bir isimle çalıştığını ve şarkının müzik piyasasında ciddi bir yankı uyandıracağını sözlerinde belirtti. Daha önce Zafer Kerey imzası taşıyan "Rota" şarkısı ile müzikseverlerden tam not alan Seçil TUNA,sosyal medyada ve birçok platformda bu şarkı ile ciddi izlenme ve beğeni sayılarına ulaşmıştı.Ayrıca sanatçının ‘’Rota’’şarkısı Türkiye’nin birçok radyosunda çalınarak dinleyiciler tarafından büyük bir ilgi görmüştü.

Sanatçılığının yanısıra Seçil Tuna, sporcu kimliği ile de dikkat çekiyor.

Profesyonel olarak üç yıl voleybol,iki yılda basketbol oynayan sanatçı halen spora olan tutkunluğunu her fırsatta dile getiriyor.

Sanatın farklı dallarında birçok profesyonel eğitim alan sanatçı özellikle iki yıl boyunca aldığı Latin Dans Eğitimi ile klip ve sahne performanslarında göz dolduruyor.Sanatçı bir ailenin kızı olan Seçil Tuna, sanatçı olan annesini kendisine rol model alarak çok uzun süre şan dersleri ve piyano eğitimi aldı.Üniversite eğitimini Dumlupınar Ünv.Resim bölümünde tamamlayan sanatçı resim konusunda da zaman zaman yeteneklerini sergilemektedir.

18 yaşında modellik yapan ve çocukluğundan beri modayı takip eden Seçil Tuna, halen moda üzerine çizim ve tasarımlar yaparken bununla ilgili videoları kendi youtube kanalında yayınlayarak takipçileri ile paylaşmaktadır.