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Seçil Tuna 'Relax' dedi

MAGAZİN 18.08.2022, 08:15
Seçil Tuna 'Relax' dedi

Şarkıcı Seçil Tuna; yepyeni teklisi ‘’Relax’’ı VM Müzik Yapım etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınladı. Şarkının söz ve müziği Tuna’ya aitken aranjesini ise bugüne kadar birçok hit şarkıya imza atan ünlü aranjör Mert Ali İçelli yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Pop müzik olan şarkının içerisinde aynı zamanda rap yapan sanatçı,rap performansı ile de göz doldurdu.Daha  önceden de Rota şarkısı ile müziksever ve müzik otoritelerinden tam not alan sanatçı güzelliği ile de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Relax şarkısını mükemmel bir kliple taçlandıran sanatçı,klipte olan dans  performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Seçil Tuna;’’Bu şarkıya çok inanıyor ve güveniyorum.Herşeyi ile  bu şarkıyı mükemmel bir ekip ile çalışarak piyasaya sürdük.VM Müzik Yapım imtiyaz sahibi  Selçuk Sal KÜÇÜK ve eşi Jess ALBAYRAK gerçekten sanata ve sanatçıya değer veren insanlar onlarla çalışmak benim için gurur verici.’’sözleri  ile şirketine olan güvenini belirtti.Ayrıca VM Müzik  Yapım Türkiye Koordinatörü Mavi KÜÇÜKÜNAL:’’Seçil TUNA’ya çok inanıyor ve güveniyorum.O gerçekten hakettiği yerlerde değil ama şirket olarak kendisine çok inanıyor ve güveniyoruz.Bu şarkı ile Seçil’in çok başarılı olacağına eminiz.’’sözleri ile sanatçıya olan desteğini belirtti.

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