Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy'dan nostaljik beach defilesi

Two Cowboys olarak anılan ve yeni nesil Fashion Show anlayışıyla moda dünyasına farklı bir bakış açısı getiren Tuncay ve Anıl Çetin kardeşler, bu kez de Çeşme’de bir defile gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Daha önce düzenledikleri 2 farklı konsept defileyle dikkat çeken İzmirli kardeşler, haftasonu ‘Summer Fashion Show’ defilesine imza attı. Çeşme Fly-Inn Beach’de gerçekleşen organizasyonda ünlü modeller Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy başta olmak üzere toplam 15 manken görev aldı.

Bir yıl içerisinde üçüncü moda gösterilerini düzenleyen Çetin kardeşler, bu sefer vintage kıyafetlerden oluşan tasarımları ön plana çıkardı.

Hazırlıkları 2 ay süren gecede ilk olarak yerli ve yabancı dansçılardan oluşan Dans Stop ekibinin gösterisi sunuldu.

Sonrasında podyuma çıkan mankenler, 30 parçadan oluşan nostaljik tasarımları sergiledi. Birbirinden renkli kostümlerin sunulduğu gecede dikkat çeken ayrıntı ise Özge Ulusoy’un bikini üstü giymesi oldu.

Birkaç gün önce sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun sosyal medyada bikinili paylaşım yapmasını yasakladığı Ulusoy, bu yasağı bir kereliğine ihlal etmiş oldu. Yaklaşık yarım saat süren etkinliğin ardından düzenlenen after partyde, konuklar DJ Furkan Kurt ve Kerem Tekinalp’in performansı ile eğlenceye devam etti.

Her defilelerinde dikkat çekici bir konuyu ele alan Two Cowboys, bu kez de yanan ormanlara destek sağlayabilmek için Ege Orman Vakfı ile hareket ederek geceye katılan her davetli adına bir fidan bağışında bulunacaklarını belirtti.