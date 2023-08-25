Sarıkabadayı 'Dudaklarım Yeminli' dedi
Soner Sarıkabadayı yeni şarkısı "Dudaklarım Yeminli" ile aynı anda hem yaza veda ediyor hem de bahara merhaba diyor.İSTANBUL (İGFA)- Soner Sarıkabadayı'nın benzersiz ses tonuna, eşsiz yorumuna ve sizin hikayenizi size özetleyen büyülü sözlerine sahip olan "Dudaklarım Yeminli" 25 Ağustos tarihinde sevgili dinleyenleriyle buluşuyor.
Sözleri ve müzikleri Soner Sarıkabadayı'ya ait olan "Dudaklarım Yeminli" 'nin düzenlemesi Efe Can - Osman Çetin - Bahattin Ekinci tarafından, mastering çalışması G.K.G. tarafından gerçekleştirildi.
Şarkının video klibi için yönetmen koltuğunda her zaman olduğu gibi yine Onur Oğuz oturuyor
Şarkı Sözleri:
Yaşamadan kim ne biliyor
Bizi cevaplar avutabiliyor
Seni benim adıma kim diliyor
Sevgi zamana yenilebiliyor
Birini bulursun işte bu dersin
Aynalara benzer tam çözemezsin
Yüreğin senin yerine seçer onu sen seçemezsin
Seni bana yazan da çizen de
Silen de kader değil mi?
Benim sana sözüm yok artık
Dudaklarım yeminli
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