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Şanlıurfa türküleri Ankara'yı inletti

MAGAZİN 10.11.2022, 10:20
Şanlıurfa türküleri Ankara'yı inletti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın seslendirerek farklı bir renge bürüdüğü Şanlıurfa Türküleri Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı. Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Özbek ile Ömer Türkmenoğlu’nun sahne aldığı 36 kişilik Senfoni Orkestrası ayakta alkışlandı.ANKARA (İGFA) - 12 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa, tarih, kültür ve gastronominin yanı sıra Müzik alanında da önemli projelere ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Müzik şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şanlıurfa, yalnız Sıra ve sohbet geceleri ile değil türküleriyle de adını dünyaya tanıtıyor. Bu proje ile seçilmiş 12 Urfa Türküsü Dünya Orkestralarının çalabileceği bir forma getirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın projelendirdiği ‘’Senfoni ile Şanlıurfa Türküleri’’ gala gecesi konseri Ada Ankara tarihi salonunda gerçekleşti.

Şef Musa Göçmen’in yönettiği Senfoni Orkestrası 36 kişilik dev kadrosuyla konsere TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Gecede Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Özbek ile Ömer Türkmenoğlu, kendine has yorumuyla Şanlıurfa türkülerini seslendirdi. Urfa Türkülerinin yankılandığı gecede sanatçılar ayakta alkışlandı.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından sahneye çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sanatçılara plaket takdim etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, konsere katılan davetlilere senfoni orkestrası ile seslendirilen Urfa Türkülerinin yer aldığı Plak hediye etti.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “ŞANLIURFA’NIN MÜZİĞİNİ DÜNYAYA TANITIYORUZ”

Şanlıurfa’nın müziğini dünyaya duyurmakta kararlı olduklarının altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’ Sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum.  Artık dünyaya açılıyoruz tabi ki bu güzel türküleri bu güzel müziği sadece Urfalılar dinlemeyecek bütün Türkiye dinliyordu. Bundan sonra dünya dinleyecek bu gün gerçekten bu geceyi bize kazandıran emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Bu proje Kasım beyin projesiydi bizde hayata geçirdik kendi ekibimizin çok büyük emekleri oldu.  Bu gün güzel bir geceydi Urfalılar bir araya geldik. 12 bin yıllık tarihimiz var müziğimiz var gastronomimiz var tarihimiz var kültürümüz sevgimiz var ve aşkımız var o aşk ’ki ateşi suya dönüştürmüş.  İşte Şanlıurfa ateşi suya dönüştüren bir şehirdir yine Şanlıurfa farklılıkları kendi içinde barındırıp hoş görüyü çıkaran bir şehir ve Urfa şirin bir şehir Urfa masal şehri hepinizi Şanlıurfa’ya davet ediyorum” diye konuştu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, “ŞANLIURFA TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİDİR”

Şanlıurfa’nın müziği ve tarihi ile kadim bir şehir olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ‘’ Şüphesiz Şanlıurfa hem tarihi hem kültürü hem de gastronomi bakımından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. Musiki bakımından Şanlıurfa’nın çok önemli ve ayrıcalıklı olduğunu biliyorduk.  Senfoni orkestrasıyla türkülerin söylenmesi çok özel bir gece oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

AK Parti Gurup Başkanvekili İsmet Yılmaz ise Şanlıurfa’nın çok güzel bir şehir olduğunu bu organizasyonla daha da güzelleştiğini ifade etti.

2023 turizm başkenti Şanlıurfa için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, “Şanlıurfa’yı her alanda 2023’e hazırlamaya çalıştıklarını belirterek emeği geçen herkesi tebrik etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, ‘’ ise konuşmasında Şanlıurfalı olarak bir gurur gecesi yaşadıklarını belirterek gelecek nesillere bir eser bırakmış olduk. Bu bir başlangıç bu organizasyonu farklı şehirlerde de düzenlemek istiyoruz. Bu kültürü Şanlıurfa’nın kültürünü daha da ileriye taşımak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Özbek, ‘’ Göbeklitepe nasıl ki tarihi yeniden yazdırdıysa burada düzenlenen ve Şanlıurfa Türkülerinin senfoni orkestrasıyla yeniden hayat bulması da müzik tarihini yeniden yazdıracaktır. Diye konuştu.

Gala gecesine katılarak senfoni ile Urfa Türkülerini dinleyen misafirler etkinliğin kültürel anlamda çok önemli olduğunu belirterek türkülerin senfoni ile harmanlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler

‘’Senfoni ile Şanlıurfa Türküleri’’ gala gecesi konserine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Gurup Başkanvekili İsmet Yılmaz, Bülent Turan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Zafer Koç, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Ahmet Akay, Halil Özşavlı, Ahmet Akay, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Şanlıurfa Vakfı Genel Başkanı Emekli Korgeneral Mustafa Kemal Alataş ile çok sayıda davetli katıldı.

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