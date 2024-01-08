Sanatçı Kıraç, Almanya'da sahne aldı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde Çuval Dergisi'nin düzenlediği Duisburg Tiyatro Salonu'nda ünlü sanatçı Kıraç, sahne aldı. Kıraç, hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Avrupa turnesine devam eden Kıraç, Almanya'nın Duisburg şehrinde Duisburg Tiyatro Salonu'nu müzikseverler tıklım tıklım doldurdu.

O unutulmaz şarkılarını seslendirerek hayranlarını mest etti. Konser salonunu dolduran binlerce hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanatçı Kıraç, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Çuval Dergisi sahibi Devrim Dokdere, "Kıraç'ın Avrupa turnesi devam ediyor. Çok güzel bir konser oldu. Gelen misafirler umarım çok memnun kalmıştırlar. Yaptığımız etkinlikler, çok güzel gidiyor ve yoğun ilgi görüyoruz. Avrupa konserlerimiz ise devam edecek. Kısa zamanda Haluk Levent ile müzikseverleri kavuşturacağız" dedi.