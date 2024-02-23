Sanart BUSADER'den çok özel buluşma

Sanatla iyilik hareketini birleştiren Sanart BUSADER, bu kez Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Hanım'ı Sibel Taşçıoğlu'nu üyeleriyle buluşturdu. Kreatif Direktör Moshe Aelyon moderatörlüğünde Pera Palas'ta gerçekleşen buluşmada Taşçıoğlu, büyük ilgi gören diziyi ve sanat yaşamını anlattı.

BURSA (İGFA) - Sanatın iyileştirici gücünü, gönüllülük esaslı iyilik hareketiyle birleştiren Sanart BUSADER, yine çok özel bir buluşmaya imza attı. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Pembe karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta sanatçı Sibel Taşçıoğlu ve Kreatif Direktör Moshe Aelyon moderatörlüğünde bir gerçekleştirilen söyleşiyle katılımcılar, 5 Şubat'ta açılan Hatay Samandağ'da inşa edilen BUSADER İlkokulu'na da katkı sağlamış oldu.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün, büyük ilgi gören etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, İstanbul BUSADER Başkanı Dr. Yasemin Yakut, Veteran BUSADER Başkanı Deniz Cantürk ile TÜRKONFED ve KAGİDER yönetici ve üyelerine, Sanart üyeleriyle konuklarına teşekkürlerini sundu.