Sam ailesinin şarkıları Bursa'da körfezde yankılandı

Bursa'nın iki sahil ilçesi Gemlik ve Mudanya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarında Sam ailesini ağırladı. Leman Sam Mudanya'da, kızı Şevval Sam ise Gemlik'te yüzlerce vatandaşla birlikte şarkılarını seslendirdi.BURSA (İGFA) - Sam ailesinin şarkıları Bursa Gemlik Körfezi'nde yankılandı.

Büyük Taaruz'un 100. yılı dolayısıyla Türk Hafif Müziği sanatçılarından Leman Sam, duru sesi ve sevilen şarkılarını Mudanyalılarla birlikte söyledi. Leman Sam, Mudanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mütareke Meydanı'nda hayranlarıyla buluşurken, oyunculuğu ve şarkıcılığı bir arada götüren kızı Şevval Sam ise Gemlik Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gemlik'te sahne aldı.

Gemlik'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halk konseri düzenleyen Şevval Sam, seslendirdiği parçalarla hayranlarını coşturdu.

Gemlik Körfezi içerisinde aynı saatlerde farklı noktalarda hayranlarıyla buluşan Leman Sam ve Şevval Sam'ın sahne aldığı konserleri izlemek için yüzlerce kişi alanı doldurdu.

Sahne performanslarıyla büyüleyen ünlü sanatçıların seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu.