Sakiler’in Bursa çıkarması

Bursa’nın gözde eğlence mekanlarından biri olan Jolly Joker Bursa, dün akşam ünlü Grup Sakiler’i Bursalı sevenleriyle buluşturdu.ERSEL NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Son dönemlerin seevilen gruplarından olan Sakiler dün akşam Jolly Joker Bursa’da seslendirdikleri şarkılarla Bursalı sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir gece yaaşaattılar.

Grubun solisti Hasan Gözetlik’in seslendirdiği duygu yüklü eser ile başlayan gece, ilerleyen sürede hareketli ve coşkulu şarkılarla eğlence atmosferinin yükselmesini sağladı. Zaman zaman klarnet de çalarak davetlilerle bütünleşen Hasan Gözetlik, ‘hoşgeldiniz’ konuşmasında ise birçok konserde sahne aldıklarını ancak Jolly Joker Bursa’daki bir başka olduğunu söyledi.Yaklaşık iki saat süren konser boyunca grubun seslendirdiği tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden mekanı hınca hınç dolduran Bursalılar sabahın ilk saatlerine kadar renkli görüntüler oluşturdular.