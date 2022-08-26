Sakarya’da Sefo fırtınası

Bike FEST kapsamında gerçekleştirilen Tour Of Sakarya yol bisikleti yarışından sonra festivalin ilk konserinde sahne alan şarkıcı Sefo için Demokrasi Meydanı’na akın eden 50 bini aşkın kişi son yılların en büyük konserinde unutamayacakları bir eğlenceye tanıklık etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özellikle bu yaz sezonunda pandemi sürecinin de kontrol altına alınmasından sonra vatandaşlar için birbirinden güzel sosyal aktiviteler planladı ve hayata geçirdi.

Başkan Ekrem Yüce’nin öncesinde müjdesini paylaştığı unutulmaz Ağustos ayı ise birbirinden güzel programlarla başladı.

Sakarya Millet Bahçesi’nde yapılan Açık Hava Etkinlikleri ve Bike FEST programlarıyla her gün farklı bir etkinlik, konser, spor müsabakası Sakaryalıların sosyal hayatına renk kattı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Bike FEST kapsamında Sakarya yine Türkiye’de bisiklet alanında ilklere imza attı. Festival kapsamında ilk olarak MTB Sakarya Cup ve sonra dünyanın 110 ülkesinden canlı takip edilen MTB Eliminatör Dünya Kupası gerçekleştirildi.

Son olarak bugün ise festivalin en heyecan dolu bölümüne geçildi. Dünyanın dört bir yanına şehirlerin ön plana çıktığı, kentlerin merkezinden geçen Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Tour Of Sakarya’da bambaşka bir ambians oluşturdu. 50 binden fazla kişininkatıldığı konserde gençlerin çok sevdiği şarkıcı Sefo, sahneye çıktığında tıklım tıklım dolan meydanda şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Genç şarkıcının hayranları unutamayacakları bir coşkuya tanık oldu. Katılım sayısı açısından bakıldığında ise bu konser Sakarya’da son yıllarda gerçekleştirilen en büyük sahne organizasyonu olarak tarihe geçti. Katılımcıların #SakaryaBikeFest etiketiyle yaptığı paylaşımlar kısa süre içerisinde Türkiye gündemine girdi.

Geç saatlere kadar söylenen şarkılar kentin dört bir yanından duyulurken sahnede şarkıcıya Sakaryaspor atkısı ve günün anısına hediye ile çiçek takdim eden Başkan Yüce, katılımcılara ve sanatçıya bu gece için teşekkürlerini sunarken, gençlere “Büyükşehir’le etkinlik, konser ve eğlence bitmeyecek” mesajı verdi.

Başkan Yüce, “Unutulmaz bir ağustos ayının bizleri beklediğini söylemiştik. Açık Hava Etkinliklerimizle, Bike FEST’imizle, yarışlarımızla, Expo Sakarya’mızla birbirinden güzel programlarda buluşuyoruz. 3 gün daha devam edecek olan Tour Of Sakarya’ya ve Pazar günü yapılacak Bilal Sonses konserine tüm Sakarya’yı bekliyoruz. Büyükşehir olarak daha güzel akşamlarda buluşmak için programlarınıza devam edeceğiz” dedi.