'Sahte Öpüşler' şarkısı ile yapaylık eleştirisi

Kendine has söz ve besteleri ile müzik piyasasında farklı konumda olan Aydilge, son şarkısı "Sahte Öpüşler" için müzisyen Evrencan Gündüz ile kimleri eleştirdi?İSTANBUL (İGFA) - Müzik dünyasında hem popüler arenada kalmayı başarıp, hem de kendine has söz ve besteleri ile farklı bir yer edinen Aydilge, son şarkısı Sahte Öpüşler için sevilen müzisyen Evrencan Gündüz ile bir araya geldi.

Yapay, gösterişli hayatlar, sahte aşklar, yapmacık ilişkilere karşı tepkilerini bu şarkıyla dile getiren ikili, son derece renkli ve esprili bir klibe de imza attılar.

Sosyal medyanın yarattığı pembe dünyaların sahteliğine işaret eden şarkının söz ve bestesi Aydilge'ye, düzenlemesi ise Dorukhan Yaldız'a ait.

Şarkı klibiyle beraber 24 Kasım'da tüm platformlarda yayında olacak.