Sahneden düşen Emre Kaya taburcu oldu

Kocaeli’nde verdiği konser sonrasında sahneden inerken düşerek yaralanan pop müziğin ünlü ismi Emre Kaya, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı, talihsiz kaza sonrasında hastaneye akın eden hayranları, telefonla arayan ya da mesaj göndererek geçmiş olsun dileklerini ileten sevenlerine sosyal medya hesaplarından teşekkür etti.

“Talihsiz bir kaza yaşadık. Bu süreçte arayan, soran, hastaneye gelen ya da mesajlarla 'geçmiş olsun' dileklerini ileten tüm sevenlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnsanın bu kadar çok sevildiğini bilmekten daha büyük mutluluğu olabilir mi? İyi ki varsınız” diyen Emre Kaya, bundan sonraki süreçte kendine de vakit ayırarak dinleneceğinin sözünü verdi.

Ünlü sanatçının menajeri Gizem Demir ise 2022’nin en çok konser veren sanatçıları arasında yer alan Emre Kaya’nın aşırı tempoya bağlı olarak vücut direncinin düştüğünü, konser sonrasında yaşadığı tansiyon problemi sonucu dengesini kaybederek düştüğünü ifade etti.

Gizem Demir sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Emre bizi korkutmadı desem yalan olur. Düşme anında tam karşısında duruyordum. En büyük korkum çarpma sonucu beyinde oluşabilecek bir travma idi. Şükürler olsun ki tüm tetkikler temiz çıktı. Hani derler ya her şerde bir hayır vardır. Tarifsiz bir sahne aşkı olan Emre bundan sonraki süreçte kendine de vakit ayırmayı bilecektir inşallah diye düşünüyorum. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan tüm Emre Kaya hayranları, sevenleri ve dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Usta yorumcunun, 11 Eylül Pazar günü Manisa Sarıgöl Sultani Üzüm Festivali'nde konser vereceği bildirildi.