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Safiye Soyman ABD'de coşturdu

MAGAZİN 18.12.2023, 09:21
Safiye Soyman ABD'de coşturdu

Ramiz Philadelphia’da sahne alan ünlü sanatçı Safiye Soyman, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Soyman sahnenin hemen öncesinde New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’yi kulisinde ağırlayarak özel açıklamalarda bulundu.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Ramiz Philadelphia’da sahne aldı. Yeni çıkardığı ve sevilen şarkılarını söylediği gecede sahnenin tozunu attırdı. Ramiz Philadelphia, Soyman’ın sevenleri ile dolup taştı.

Müzikseverlere sahnesiyle unutulmaz bir gece yaşatan Safiye Soyman, konser öncesi ABDPost.Com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’yi kuliste ağırladı. Kuliste Özgüt Yörekli ile bir söyleşi gerçekleştiren Soyman, ABDPost.Com takipçilerine özel açıklamalarda bulundu.

“AMERİKA BENİ ÇOK SEVİYOR”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türklerin kendisini çok sevdiğini belirten Soyman, “Maşallah Amerika beni çok seviyor. Sevenlerimiz, gurbetçilerimiz, hayranlarımız bizi çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Sevildiğimi bildiğim için de koştura koştura geliyorum. Gezmeye de gelsem hemen alıyorlar duyumları, ‘Safiye Hanım gelmiş’ diye. O oradan istiyor, o oradan istiyor” dedi.

“YENİ ŞARKIM UĞUR GETİRDİ”

Yeni çıkardığı parçaların kendisine uğur getirdiğini işaret eden Soyman, “Bu sefer Faik Bey gelmedi kendi işleri var. Ondan dolayı gelmedi. Onun için bir Faik’le geliyorum, bir Faik’siz geliyorum. İnşallah güzel bir konser olacak. Yeni şarkım çıktı, uğur getirdi bana. Ahmet Selçuk İlkan ve Ferdi Tayfur şarkısı çıkarttım. Arabesk okudum. O da maşallah çok iyi gidiyor Youtube kanalımda. Sevenlerime söylüyorum lütfen Youtube kanalımda geçen yıl bu zamanlar çıkan Ferdi Tayfur şarkısına beğeni ve yorum atsınlar” diye konuştu.

“SAFİYE SOYMAN, BEN SİZE DOYMAM”

Gurbetçi Türklerin birbirine olan bağlılığı ve Türkiye’ye her durumda sahip çıkmasının gurur verici olduğunu söyleyen Soyman, herkesin yeni yılını kutlayarak, Şimdiden 2024’ün hepimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye hepimizin, Türkiye'mize sahip çıkalım. Gurbetçilerimizin o birbirine bağlı oluşu, milliyetçi oluşu çok başka bir şey çok gururlandırıyor. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. O kadar güzelsiniz ki bu bize onur veriyor. Bir deprem olduğu zaman, yangın olduğu zaman, Türkiye'mizde afet olduğu zaman ilk önce gurbetçilerimizin böyle dört elle kenetlenerek Türkiye'mize sahip çıkması…  Allah sizlerden razı olsun. Onur ve gurur duyuyorum gerçekten. Bir de cebinizden para hiç eksik olmasın, yüzünüzden gülücükler eksik olmasın, vücudunuzdan sağlık hiç eksik olmasın. Safiye Soyman, ben size doymam… İyi seneler diliyorum” ifadelerini kullandı

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