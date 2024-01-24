Sabo, sokağın sesini rap müziğe yansıtıyor

Rapçi Sabo, sokak kültürünü ve yaşanılan gerçek olayları yansıtmasıyla dikkatleri çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Emican Gedik, 2002 yılında İstanbul'un Küçükçekmece semtinde doğdu. Aslen Afyonlu olan Sabo, çocukluğunu ve gençliğini Altınşehir Dörtyol'un roman mahallesin’de geçirdi. Bu semtin kültürünü ve yaşamını yakından gözlemleyen Sabo, farklı semtler ve sosyal düzeylerden gelen insanların arasındaki ayrımı çok iyi fark etti. Bu gözlemlerini ve deneyimlerini rap şarkılarına yansıttı.

RAP MÜZİĞE NASIL BAŞLADI ?

Rap müziğe vefat etmiş olan amcasından ilham alarak başladı. Sabo'nun ilk şarkısı, 2012 yılında yayınlanan "Pusu" adlı parçaydı.

2023 yılında, Sabo, "Dörtyol" adlı bir albüm çıkardı. Bu albüm, 6 şarkıdan oluşan 10 aylık bir projeydi. Albümdeki "Altınşehir" ve "Uzaklara Dal" single'ları büyük ilgi gördü ve Sabo, bu single'ların ardından konser vermeye başladı. Şu anda aktif olarak konserler vermeye devam eden Sabo, kendine ve yeteneklerine güvenen bir gençtir.

ALTINŞEHİR'İN SESİ

Sabo, Altınşehir'in sesi. Şarkıları, bu semtin sokaklarını ve insanlarını anlatıyor. Sabo, çocukluğundan beri Altınşehir'de yaşıyor ve bu semtin kültürünü ve yaşamını yakından tanıyor. Şarkılarında, bu deneyimlerini ve gözlemlerini paylaşıyor.

Şarkıları, sokak kültürünü ve yaşanılan gerçek olayları yansıtmasıyla dikkat çekiyor. Şarkılarında, Altınşehir'deki çeteleşme, roman kültürü ve diğer sosyal sorunları ele alıyor. Bu konular, genellikle tabu olarak kabul edilir ve konuşulmaktan kaçınılır. Ancak Sabo, bu konuları şarkılarında cesurca ele alarak, insanların dikkatini çekmeyi ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.