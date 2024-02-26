RUMELİSİAD'tan geleneksel buluşma

Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (RUMELİSİAD) geleneksel Rumeli Buluşması'nın konukları Doç. Dr. Yüksel Okşak ve Doç. Dr. Cüneyt Dirican oldu.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Rumeli kökenli girişimcileri hem Türkiye'deki hem Balkanlardaki sesi olarak dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, düzenli olarak gerçekleştirdiği Rumeli buluşmalarına bir yenisini ekledi. Geleneksel hale gelen Rumeli Buluşması'nı Almira Otel'de gerçekleştiren üyelerin konuşmacı konukları ise Bursa Uludağ Üniveritesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ile İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhabese ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican oldu. Üyelere ekonomideki gelişmeler hakkında bir sunum yapan Okşak ve Dirican, soruları da yanıtladı. Gecede ayrıca RUMELİSİAD ailesine yeni katılan üyelere de törenle rozetmeri takıldı.