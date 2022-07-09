Rojin’den ‘Unutma Beni’ye yeni yorum

Etnik müziğin güçlü sesi Rojin, ’Rojbuna Te Piroz Be’ şarkısının ardından, yeni bir projeye daha imza attı. Jüri üyeliği yaptığı şarkı yarışmasının finalinde Nuri Harun Ateş’le, ’Esmeray’ın 1970’li yıllarda seslendirdiği ‘Unutma Beni parçasını söyleyen sanatçı hayranlarının beğenisini kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - Çevresindekilerden de yoğun ilgi gören eser için yeniden Nuri Harun Ateş’le bir araya gelen Rojin, Kürtçe ve Türkçe düet yapmaya karar verdi. Geçtiğimiz günlerde birlikte stüdyoya giren ikili şarkıyı seslendirdi. Rojin ve Ateş, ’Unutma Beni’nin ruhunu yansıtmak ve ayrılık hissine gönderme yapmak için klip yerine siyah beyaz sade bir lirik video hazırladı. Şarkı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm dijital platformlarda yayınlandı. Türk müziğinin sevilen sanatçısı Rojin’in bu düet çalışması Türkiye radyolarında Listelerde kendine yer buldu.