Rockçı Barış Gülay'a büyük onur

Uluslararası bağımsız şirketlerce yapılan analizlerde sosyal medyada şarkıları en çok paylaşılan Rock Müzik Sanatçısı Barış Gülay oldu.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde uluslararası bağımsız şirketler tarafından son 365 güne dayalı olarak açıklanan analizler sonucu yapılan açıklamada "Şarkıları Sosyal Medyada En Çok Paylaşılan Rock Müzik Sanatçısı" olurken Türkiye’de en çok dinlenen Rock müzik sanatçıları arasında ise 9. sırada yer aldı.

Başarısını arkadaşlarıyla ve küçük yaşına rağmen tören yapımda aktif rol alarak herkesi kendine hayran bırakan küçük oğlu Emir Ali Kodalak ile kutlayan ve Sedat Sarıkaya yönetimindeki Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri ödül töreninde “Yılın Sosyal Medyada Şarkıları En Çok Paylaşılan Rock Müzik Sanatçısı” ödülünü alan Rock Star Barış Gülay önünde organizasyonlar ve yeni projeler olduğunu ve yoğun çalıştıklarını bildirdi.