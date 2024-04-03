Resul Dindar’dan yaza bomba şarkı geliyor

Karadeniz müziğinin en sevilen seslerinden Resul Dindar, yaza bomba bir şarkıyla girmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Beyler müzik grubunun söz & müziğe imza attığı ‘Sevduğum Diyeceğum’ adlı şarkı; hareketli ezgisi, akılda kalan sözleri, Resul Dindar’in muhteşem yorumuyla kalplere kazınacak.

Aranjesini Serdar Ayyıldız’ın, Klip Yönetmenliğini Yusuf Can Özbilen’in üstlendiği Şarkının Yapımcılığını Rd Müzik yapıyor.

Nisan ayının sonunda dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanan şarkının klip çekimi de geçtiğimiz günlerde İstanbul / Reşadiye’de keyifli bir çekimle tamamlandı.

Eğlenceli klibi, keyifli ezgisiyle Resul Dindar / Sevduğum Diyeceğum tüm yaz herkesin dilinde olacak…Ard arda yeni şarkılarının geleceğini de sevenlerine müjdeliyor Resul Dindar.