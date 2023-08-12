Resul Dindar’dan rekorlu konser

İstanbul'da Başakşehir Festivalinde sahne alan Karadeniz müziğinin güçlü sesi Resul Dindar rekor katılıma imza attı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Başakşehir Belediyesi'nin yaz konserleri kapsamında millet bahçesinde gerçekleştirilen konsere 20 bin kişi katılarak rekor sayıya ulaşıldı, dinleyicilerden Resul Dindar istanbul mitingi şeklinde esprili yorumlar da geldi.

Büyük coşku ve kalabalık karşısında çok duygulandığını ifade eden Resul Dindar yine 3 saate yakın sahnesiyle dinleyicisinden büyük alkış aldı…