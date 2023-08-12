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Resul Dindar’dan rekorlu konser
MAGAZİN 12.08.2023, 08:27
İstanbul'da Başakşehir Festivalinde sahne alan Karadeniz müziğinin güçlü sesi Resul Dindar rekor katılıma imza attı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Başakşehir Belediyesi'nin yaz konserleri kapsamında millet bahçesinde gerçekleştirilen konsere 20 bin kişi katılarak rekor sayıya ulaşıldı, dinleyicilerden Resul Dindar istanbul mitingi şeklinde esprili yorumlar da geldi.
Büyük coşku ve kalabalık karşısında çok duygulandığını ifade eden Resul Dindar yine 3 saate yakın sahnesiyle dinleyicisinden büyük alkış aldı…
Puan Durumu
|Takımlar
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|1. Trabzonspor
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|3
|2. A.Demirspor
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|3. Alanyaspor
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|4. Ankaragücü
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
|0
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|7. Fenerbahçe
|0
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|8. Galatasaray
|0
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|9. Gaziantep FK
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|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
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|12. İstanbulspor
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|13. Kasımpaşa
|0
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|14. Kayserispor
|0
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|15. Konyaspor
|0
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|16. Pendikspor
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|17. Rizespor
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|18. Samsunspor
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|19. Sivasspor
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|20. Antalyaspor
|1
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|Takımlar
|O
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|1. Adanaspor
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|3
|2. Altay
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|3. Bandırmaspor
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|4. Bodrumspor
|0
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|5. Çorum Belediyespor
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|6. Erzurumspor
|0
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|7. Eyüpspor
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|8. Gençlerbirliği
|0
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|9. Giresunspor
|0
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|10. Göztepe
|0
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|11. Keçiörengücü
|0
|0
|12. Kocaelispor
|0
|0
|13. Manisa FK
|0
|0
|14. Sakaryaspor
|0
|0
|15. Şanlıurfaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
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|0
|17. Tuzlaspor
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|18. Ümraniye
|0
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|19. Boluspor
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|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
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|3
|2. Bournemouth
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|3. Arsenal
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|4. Aston Villa
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|5. Brentford
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|6. Brighton
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|7. Chelsea
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|8. Crystal Palace
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|9. Everton
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|10. Fulham
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|11. Liverpool
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|12. Luton Town
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|13. M. United
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|14. Newcastle
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|15. Nottingham Forest
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|16. Sheffield United
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|17. Tottenham
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|18. West Ham United
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|19. Wolves
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|20. Burnley
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|Takımlar
|O
|P
|1. Rayo Vallecano
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|3
|2. Valencia
|1
|3
|3. Athletic Bilbao
|0
|0
|4. Atletico Madrid
|0
|0
|5. Barcelona
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|6. Cadiz
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|7. Celta Vigo
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|8. Deportivo Alaves
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Granada
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|12. Las Palmas
|0
|0
|13. Mallorca
|0
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|14. Osasuna
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Villarreal
|0
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|19. Sevilla
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|0
|20. Almeria
|1
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