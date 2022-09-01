Resul Dindar turnede sahneleriyle büyüledi

Karadeniz’in güçlü sesi sanatçı Resul Dindar, turne programıyla hayranlarını mest etti.ORDU (İGFA) - Dört günlük konser programının ilk gününde Marmara Adasında bir düğün sahnesinde katılım izdihamı yaratan sanatçı, ertesi gün Rize / Gastronomi Festivali'nde sevenleriyle buluştu, aşırı sıcaktan sahne saati ertelenen sanatçıya akşam ilgi büyüktü.

Rize’nin ardından Ordu / Fatsa’da konserine devam eden Resul Dindar akın akın çevre şehirlerden gelen büyük bir kalabalığa şarkılarını söylerken “Bu sahne sizin, bugün Fatsa’da tarih yazacağız ve bu konseri kimse unutmayacak” diyerek 3 saate yakın hep bir ağızdan sevilen şarkılarını seslendirdi.

Turnesinin son gününde Samsun / Teknofest’te sahne alarak programını tamamlayan sanatçı konserlerine 2 Eylül'de Ümraniye Gençlik Festivali, 3 Eylül'de ise Körfez Gençlik Festivali ile devam edeceği öğrenildi.