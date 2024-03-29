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Resul Dindar konserinde izdiham
Şile Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Resul Dindar konserinde izdiham yaşandı
MAGAZİN 29.03.2024, 17:08
Şile Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Resul Dindar konserinde izdiham yaşandı.İSTANBUL (İGFA) - İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Resul Dindar Şile konserinde tüm koltukların dolmasının ardından izleyiciler merdiven boşluklarına oturdular, salon hınca hınç doldu.
Tüm salonun şarkıları hep bir ağızdan söylediği konserde coşku bir an bile dinmedi.
Bir buçuk saatlik sahne performansıyla dinleyiciden büyük alkış toplayan sanatçıyı sahneye 5 yaşındaki kızı Meliha Ela davet etti, babasının sahnesine eşlik eden minik Ela sevimli tavırlarıyla dikkat çekti…
Mart ayındaki son konserini veren sanatçı, Bayram’ın üçüncü günü de İzmir’deki sevenleriyle buluşacak…
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