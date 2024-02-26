Resul Dindar fırtınası Giresun Keşap’ta esecek

Resul Dindar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Giresun'un Keşap ilçesinde konser verecek.GİRESUN (İGFA) - Resul Dindar Giresun'un Keşap ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir konser hazırlığında.

"Bir Sevdadır Keşap” diyen Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür’ün katkılarıyla açılacak kültür merkezi ve spor salonunda Karadeniz'in sevilen şarkıcısı Resul Dindar sahne alacak.

Kadınlar Günü'ne özel sahne kurulan Keşap konseri için tüm ekibi, yeni şarkıları ve sürpriz eserleriyle hazırlanan Resul Dindar, tüm sevenlerini 8 Mart’ta Keşap Spor Salonu ve Gençlik Merkezine davet etti.