Resul Dindar'dan geçmişe 'Hürmet'

Sesi, yorumu ve duruşuyla hafızalarda daima iz bırakan sanatçı Resul Dindar bu kez de İbrahim Erkal / Hürmet 3 projesiyle dinleyicisinin karşısına çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Yapımcılığını Ulus müziğin üstlendiği İbrahim Erkal’a saygı niteliğinde olan bu projede Resul Dindar “Aşkım” isimli şarkıyı seslendirdi.Klip çekimlerini Hatay’da gerçekleştiren sanatçı “Derin yaralarmız, acılarımız oldu geçmek bilmeyen; unutmadık olanları, unutamadık da.

Masumların ve mazlumların sadece hayalleri olmasın, sevdiklerimize sıkıca sarılmak ve bir daha sarsılmamak dileğiyle” notuyla depremin yaralarını birlik, beraberlik ve sevgiyle aşmamız gerektiğini, İbrahim Erkal’a olan saygı ve özlemini vurguluyor.Aranjesini Enes Yolcu’nun yaptığı şarkının, klip yönetmenliğini de Murat Davulcu yaptı.Kısa sürede büyük beğeni toplayan şarkı tüm digital müzik platformlarda yayında.

Yeni şarkısının haberini de veren sanatçı Resul Dindar 24 Kasım’da Rüzgar isimli şarkısını paylaşmaya hazırlanıyor…