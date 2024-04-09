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Resul Dindar bayramda İzmir’de
Yeni şarkılarının hazırlığında olan sanatçı Resul Dindar, ramazanda da konserlerine yoğun bir şekilde devam etti
MAGAZİN 09.04.2024, 14:19
Yeni şarkılarının hazırlığında olan sanatçı Resul Dindar, ramazanda da konserlerine yoğun bir şekilde devam etti.İZMİR (İGFA) - En son Şile konserinde izdiham yaratan seyirciye konser veren sanatçı Resul Dindar, bu kez şarkılarını İzmir’de söylüyor. Bayramın 3. Günü İzmir / Stream Park’ta sahne alacak sanatçıyı yine yoğun bir izleyici kitlesi bekliyor…
Dindar, bayram sonrası Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da art arda konser vereceğini müjdeledi.
Başarılı şarkıcının yeni şarkısı 'Sevduğum Diyeceğum'un da mayıs başında dinleyiciyle buluşması planlanıyor…
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