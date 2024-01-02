Ramonder dünya markası olma yolunda
Son dönemlerde ünlülerin tercih ettiği giyim markası Ramonder'in CEO'su Sefa Ramazan Öztürk'ün yeni yıl için planlamış olduğu projelerine devam ederken Best Life dergisine, markası ile çok özel açıklamalarda bulundu. İSTANBUL (İGFA) - Best Life Dergisi'nin yeni sayısında markası ile alakalı 15 soruya cevap veren Sefa Ramazan Öztürk, iddialı açıklamalarda bulundu. Sefa Ramazan Öztürk, 2024'ün kendisine şans ve başarı getireceğine inandığını söylerken, "Yeni yıl benim ve markamın yılı olacak. Markam ile dünyaya açılma vakti geldi herkes bu markayı bilecek. Yeni yıl kerkese aşk, para, mutluluk ve sağlık getirsin. 9 Ocak tarihinde yeni yılın ilk ödülünü Altın Orkide Müzik Medya Ödüllerinden alacak olmanın heyecanını yaşıyorum" dedi.
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|20
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|20
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|3. M.City
|19
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|20
|39
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|31
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|19
|30
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|21
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|20
|20
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|16
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|20
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|20. Sheffield United
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|18
|45
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|18
|45
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