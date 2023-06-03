Ramonder CEO'su dostunu yalnız bırakmadı!

Ramonder CEO'su Sefa Ramazan Öztürk dostu Ferah Zeydan'ı Dorock sahnesinde yalnız bırakmadı.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğımiz günlerde İstanbul Taksim'de yer alan Dorock Venue Fitaş'da Ferah Zeydan sahne aldı. Gecede bir çok ünlü isim de Ferah Zeydan ile sahne de şarkı söyledi. Ünlü sanatçılar Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Aziz Kiraz bu sanatçılar arasındaydı.Ferah Zeydan geniş repertuvarı ile izleyicilerden tam not aldı.

Ramonder Ceo'su Sefa Ramazan Öztürk sanatçının özel davetli misafirleri arasında yer aldı.Sefa Ramazan Öztürk konser bitiminde sevilen sanatçıyı kulisinde ziyaret etti ve kendisine sahnesinin çok iyi geçtiğini söyleyip günün anısına bir de resim çekildi.