RAMONDER 10. yıl defilesini yaptı

Ramonder, 5. Uluslararası Altın Medya Ödül Töreni'ne damga vurdu.İSTANBUL (İGFA) - Green Park Otel'de yapılan ödül gecesine Erkal Sonel ,Nadide Sultan , Tuğba Ekinci ,Yılmaz Morgül gibi ünlüler katıldı. Ramonder Ana sponsoru olduğu 5. Uluslararası Altın Medya ödül törenine damgasını vurdu.

Gecede yaptığı muhteşem defileyle gözleri kamaştıran Sefa Ramazan Öztürk, konuşmasında "Ödül gecesinde emeği geçen herkese teşekkür etti" . Ramonder, "Yılın moda markası" ödülünü gecenin sunucuları Enes Furkan Bilgiçli ve Esinyum'un elinden aldı. Geceye oldukça yüksek katılım oldu ve gecede ünlü marka ve isimlerde yer aldı. Yeni yatırımlar ve yeni projeler için hazırlanan Ramonder " Bu yıl kendilerinin yılı olduğunu" belirtti.