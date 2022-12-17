Rafet El Roman'dan nostalji rüzgarı

Rafet El Roman, daha önceden seslendirdiği “Bana Sen Lazımsın” şarkısının yeniden aranje edilmiş versiyonunun klibi için kamera karşısına geçti.İSTANBUL (İGFA) - Klip “Çamur Adam“ ismiyle tanınan yönetmen tarafınca çekildi. 300 kişilik dev bir cast ekibinin sahne aldığı çekimler, Merter’de gerçekleşti..

Klipte anlatılmaya çalışan tema için yönetmen Çamur Adam; duygularını şöyle dile getirdi: "Yorgun evrenimizin bizden sıkılmaya başladığını; zaman zaman da bu durumu ruhumuza salgıladığını düşündüğüm için hissettiklerimi harmanlayıp, yaşadığımız dönemin insan topluluğunu klibimizde göstermeye çalıştım.

Günümüz dünyasında birbirimize artık daha çok ihtiyacımız olduğunu, bunun sadece iki romantik aşıkla sınırlı olmayıp, herkesin herkese lazım olduğunu ancak sevginin bizi kurtarabileceğini anlatmaya çalıştım…”

“Bana Sen Lazımsın” isimli şarkının yeni versiyonu ve farklı klibi 16 Aralık’ta gösterimde…