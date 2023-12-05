Portekiz'de aşk tazelediler

Yeni şarkısı Sahte Öpüşler 'i yayınlayan Aydilge, şarkının aldığı olumlu geri dönüşleri, eşinin planladığı sürpriz Portekiz tatiliyle kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Aydilge, geçtiğimiz günlerde, mutlu bir evliliği olduğu bilinmesine rağmen, bazı kadın takipçilerin eşi Utku Barış Andaç'a uygunsuz mesaj ve görseller attığını ifade etmiş, bundan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiği video milyonlarca kez izlenmiş ve kadın olmakla ilgili verdiği olumlu mesajlar, büyük beğeni toplamıştı.

Her zaman eşinin yanında olan Utku Barış Andaç ise Aydilge'nin yeni şarkısının başarısını kutlamak için Aydilge'ye sürpriz yaparak Portekiz tatili planladı.

Fado müziği hayranı olan Aydilge ise en mutlu anlarını, yeni şarkımın ismi Sahte Öpüşler olsa da bizim öpüşlerimiz gerçek notuyla paylaştı.