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Pop dünyasında büyük dayanışma

MAGAZİN 24.12.2023, 15:06
Pop dünyasında büyük dayanışma

Simge’nin doktoru viral enfeksiyon nedeniyle sahneye çıkmasını yasaklayınca İrem Derici yardımına koştu. Derici, ertesi gün bir konseri daha olmasına rağmen, ekibiyle apar topar Antalya’ya giderek Simge’nin yerine sahneye çıktı. İkili sosyal medyada yaptıkları açıklamalarla birbirlerini kucakladı.İSTANBUL (İGFA) - Simge geçen hafta yakalandığı viral enfeksiyon nedeniyle konserlerine serum takviyesi alarak çıkmıştı.

Üst üste sahneleri devam eden Simge sonunda hastalığa teslim oldu. Cuma akşamı Antalya'da özel bir gecede vereceği konsere çıkmasını doktoru yasaklayınca Simge hemen yakın dostu İrem Derici'yi aradı. 

Simge’nin imdadına yetişen İrem Derici ekibiyle birlikte Antalya’ya uçarak harika bir konser verdi.

Konser sonrası açıklama yapan Derici “Aslında bu gecede benim güzel kuzum Simge sahne alacaktı ama bu hafta geçirdiği rahatsızlık yüzünden bu muhteşem delilerle ben buluştum. Eksikliğini aratmamaya çalıştım abla. Yılın son nazarı olsun. Geçmişler olsun güzeller güzelim” dedi. Simge de arkadaşına “Canım İrem sana çok teşekkür ederim. Bak nasıl birbirimizi koruruz kollarız. En çok sen bağrına basarsın beni. Seni çok seviyorum. Sahne şahane geçmiş, bütün ekibin ve senin gönlünden, sesinden, yanaklarından öpüyorum. İyi ki varsın deli kızım” sözleriyle teşekkür etti.

Yılbaşı gecesi Simge Çeşme Altın Yunus Hotel’de, İrem Derici ise Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel'de sahne alarak sevenleriyle 2023’e veda edip 2024’e girecek.

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