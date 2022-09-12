Pınar, 'Mış Gibi' ile döndü

Pop müziğin sevilen kadın vokallerinden Pınar Soykan, “Mış Gibi” ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Sözü ve müziği Sezen Aksu, düzenlemesi ise Alper Atakan imzası taşıyan şarkıyı daha önce Gülben Ergen'de seslendirmişti.İSTANBUL (İGFA) - Onur Sarsıcı yönetmenliğinde Kilyos’ta çekilen video klipte Pınar Soykan, yenilenen ve dönem modasını yansıtan imajı da dikkat çekiyor. Pınar Soykan, fotoğrafları için Safa Gülsoy objektifinin karşısına geçti.

2011 yılında yayınladığı 4 şarkılık “Kına” adını verdiği single albümünün ardından tüm dijital platformlarda şimdiye dek 1 albüm, 13 single yayınlayan Pınar Soykan, son şarkısı “Bilemedim” ile büyük başarı yakalamış tüm ulusal radyo ve televizyonlarda yaz boyunca yer almıştı.

Hayli heyecanlı ve gelen yorumlar karşında çok mutlu olduğunu söyleyen Pınar Soykan’ın yeni single’ı “Mış Gibi” Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı. Video klibi MuzikPlay kanalında izleyebilirsiniz.