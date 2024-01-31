Pınar Ceylan yeni şarkısı için kolları sıvadı

Güzel sanatçı, Pınar Ceylan yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarına başladı.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar, küçük yaşlardan beri aldığı sahneler ile adından fazlaca söz ettiren Pınar Ceylan kendisine has yorumuyla çıkaracağı yeni single çalışması ile gönülleri fethetmeye hazırlanıyor.

Müziğe çok küçük yaşlardan beri aşık ve tutkun olan sanatçı bugüne kadar Türkiye'de birçok ilde aranan sahnelerde müzikseverlerin karşısına çıkmış ve mekanları full doldurmuştu.

1987 yılında Trabzon Sürmene ilçesinde müzisyen bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Pınar Ceylan, ilk müzik hayatına,14 yaşında sahneye çıkarak başladı.Çok zor bir çocukluk dönemi ve çok zor bir hayat yaşadığını belirten güzel sanatçı sözü ve müziği kendisine ait olan,gerçek bir yaşanmışlığın anlatıldığı ve çok yakında dijital platformlarda yayınlayacağı ''İnanmam'' şarkısı ile müzikseverlerin yüreğine dokunmaya hazırlanıyor.

Edirne'de yaşayan güzel sanatçı, yeni albümü için; ''Mükemmel bir ekiple harika bir single hazırlıyorum. 'İnanmam' adlı eserimin, yaşadığım duygulardan oluştuğunu ve sevenlerimizin yüreğine dokunacağını adım gibi biliyorum. Yeni single çalışmamda işinin ehli birçok müzik insanı, profesyonel bir ekip uykusuz geceler ve ciddi bir emek var. Ben insanlara müzik üretmeyi çok seviyorum çünkü müzik bana göre,kendi başına bir ilaç ve hangi kültürden olursak olalım insanlığın kendini anlatabilmesinin en iyi yoludur. Ben sesim kısılana ciğerlerim patlayana dek insanlara sahneden şarkılar söylemek istiyorum ve bundan asla vazgeçmeyeceğim.' 'sözleri ile eserleri ve kendi ile ilgili ipuçları veriyor.