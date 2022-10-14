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Pınar Bent, Avrupa’ya açılıyor

MAGAZİN 14.10.2022, 10:29
Pınar Bent, Avrupa’ya açılıyor

Gelinlik ve abiye modasının öncü isimlerinden Pınar Bent, Paris, Viyana ve Roterdam'da butik açıyorİZMİR (İGFA) - Ünlü modacı Pınar Bent, Avrupa’ya açılıyor. Özellikle gelinlik tasarımlarıyla adından çok söz ettiren Pınar Bent, Paris'in 14. bölgesinde butik açmaya hazırlanıyor.

Paris'ten dönen ayağının tozuyla da önceki akşam bir davete katılan Pınar Bent "Paris'in 14. Bölgesinde mağaza kiraladım. Kısa sürede mağazayı açıyorum. Sadece gelinlik değil abiye de olacak. Ardından Avusturya Viyana ve Hollanda Roterdam'da da mağaza açacağım" dedi.

Pınar Bent daha önce de Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde sayısız defile düzenlemiş bu ülkelerde adından çok söz ettirmişti.

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