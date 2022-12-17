Özür Dilerim gün sayıyor

İbrahim Büyükak senaryosunu yazıp yönettiği Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile başrollerini paylaştığı 'Özür Dilerim' filmi gün sayıyor.İSTANNBUL (İGFA) - İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç önceki akşam filmleri ‘Özür Dilerim’i ilk Demet Özdemir ve Özgür Aras’a izletti.

Özgür Aras sosyal medya hesabından çektikleri bir fotoğrafı ‘Özür Dilerim! Ama ilk biz izledik. Kahkaha atarken gözümüzden yaşlar aktı tekrar kahkahalara boğulduk.

Biz çok sevdik, ve çok şanslıyız değil mi? @demetozdemir notuyla paylaştı. Demet Özdemir’de ‘of diyorum! cevabını verirken fotoğrafa beğeni yağdı.