Özgür Can Çoban ile renkli gece

Son dönemlerde çıkardığı şarkılar ile dikkati çeken Özgür Can Çoban, sahne aldığı Jolly Joker Bursa'da sevenlerine renkli bir gece yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın gözde eğlence mekanlarından biri olan Jolly Joker Bursa'da dün akşam sahne alan genç şarkıcı Özgür Can Çoban, Türk müziğinin sevilen şarkılarıyla Bursalılara dolu dolu bir gece yaşattı. 'Gurbet', 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Gönül Dağı' , 'Hüdayda' ve 'Kesik Çayır' gibi dillere pelesenk olan şarkıları Bursalılar için söyleyen Özgür Can Çoban, sahne performansıyla da dikkat çekti.

Sık sık dinleyicileriyle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen genç şarkıcı Bursa'da sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Programı sonunda gördüğü ilgiden dolayı sevenlerine teşekkür eden genç şarkıcı, Bursa'da hep birlikte eğlence dolu bir gece yaşadıklarını ifade etti.