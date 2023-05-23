Özgür Aras'tan Bodrum'a ENVY Night Life

Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras bugüne dek açtığı mekanlarla da Türkiye’nin eğlence hayatına unutulmaz bir damga vurmuştu.

Özgür Aras 7 Haziran’da Yalıkavak’ta açacağı kulüp ENVY Night Life ile Bodrum gece hayatının dengelerini değiştirecek…İSTANBUL (İGFA) - Müzik ve eğlence dünyasında trendleri belirleyen isimlerin başında gelen ünlü iletişimci Özgür Aras bugüne dek gece hayatına kazandırdığı mekanlarla eğlence sektörüne de yön vermişti. İstanbul ‘da açtığı eelence ve Ablam adlı kulüplerle gece hayatına farklı bir boyut getiren Özgür Aras vizyonunu Bodrum’a taşıyor.

Özgür Aras şarkılara konu olan ve yaz denince akla ilk gelen tatil merkezlerinden Bodrum’un Yalıkavak mahallesinde 7 Haziran’da yepyeni bir kulüp açıyor: ENVY Night Life. Bodrum’un gece hayatının çehresini değiştirmeye hazırlanan ENVY Night Life diskotek kültürünü ve danslarını geri getirecek.



ENVY Night Life’da başta Batıktan Tanrıkulu, Monnarsh, Zoey Hasselbank gibi birbirinden ünlü yerli ve yabancı DJ’lerin set başında olacağı, farklı konseptler ve partilerle, eğlenmek isteyenleri dans ettirecek. Bodrum Yalıkavak Marina’nın giriş kapısının tam karşısındaki konumu ve ünlü konukları ile bu yazın en çok konuşulacak mekânı olacak.



Özgür Aras “Gerçekten insanlar dans etmeyi unuttu. Mekanlarda içerisi tıklım tıklım oluyor ama kimse dans etmiyor. Benim mekânım ENVY Night Life ‘da insanlar tepine tepine dans edecekler.” dedi.

ENVY Night Life

Yalıkavak, Çökertme Cd. No 35

(Yalıkavak Marina Girişi Kapısı karşısı)

Bodrum/Muğla

0530 644 62 62

