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Özgür Aras'tan anlamlı bağış

MAGAZİN 21.09.2022, 09:02
Özgür Aras'tan anlamlı bağış

Ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras, bir televizyon kanalında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla oyuncu Nurseli İdiz’e Avukatı Ayşegül Mermer aracılığı ile açtığı dava sonucunda kazandığı tazminatı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine bağışladı.İSTANBUL (İGFA) - İletişim danışmanı Özgür Aras, ünlü oyuncu Nurseli İdiz’in bir televizyon kanalında kendisi için hakaret içerikli sözler sarf ettiğini söyleyerek olayı Avukatı Ayşegül Mermer aracılığı ile mahkemeye taşımıştı.

Kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu söyleyen Özgür Aras, ünlü oyuncuya 5 bin TL'lik manevi tazminat davası açmış ve mahkeme Özgür Aras’ın davasını kısmen kabul ederek Nurseli İdiz’i 4 bin lira manevi tazminata hükmetmiş idi.

Aras, açtığı dava sonucunda kazandığı tazminatı Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'ne bağışladı.

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