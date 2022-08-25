Özgün müziğin yorumcusu Ekin Akkaş'a tarlada doğum günü sürprizi

Özgün müziğin usta yorumcusu Ekin Akkaş, Bodrum'da meslektaşları eğlenip tatil yöresinin tadını çıkarırken yaptığı yatırımla tatil cennetinde çiftçi olmayı tercih etti.MUĞLA (İGFA) - Güzel bir hasat sezonu geçiren ve adı magazin dünyasında Bodrumlu çiftçi olarak anılan Ekin Akkaş, müzikli sahneye verdiği önemi çiftliğe de verdiğini söyledi.

İkisi de benim zevkle yaptığım işlerim ifadesinde diyen Akkaş, doğum gününde dahi tarlada çalıştı.

Ekin Akkaş, eşi Peri Akkaş ve oğlu Toprak Akkaş’ın sürpriziyle karşılaştı.

Doğum günü pastasını ellerine alıp tarlaya giden anne ve oğul Bodrumlu çiftçinin doğum günü pastasını tarlada kestiler.