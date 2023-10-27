Özgün'le senfonik konser

Özgün, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile verdiği konserde Eskişehirli sevenleriyle buluştu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Günler öncesinde repertuvarları hazırlanan konserde Özgün ve ekibi Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası sahne aldı.

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen bu gecede binlerce kişi Özgün’e büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Atatürk’ün en sevdiği eserlerden “Fikrimin İnce Gülü” Özgün’ün sesi ve Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın müzikal ziyafetiyle dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Özgün, özel eserlerin yanı sıra birçok kendi şarkısını da senfonik aranjeyle yeniden düzenleyerek hayranlarına eşsiz bir deneyim yaşattı.

Cumhuriyetimizin 100. yılı Eskişehir’de Özgün’le büyük bir coşkuyla kutlandı.